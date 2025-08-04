Adana'da Top Almak İsteyen Aileye Sopa ve Silahlı Saldırı

Adana'da Top Almak İsteyen Aileye Sopa ve Silahlı Saldırı
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Adana'da bir ailenin çocuğunun topunu almak istemesi üzerine komşularından oluşan bir grup tarafından sopalı ve silahlı saldırıya uğradı. Hamile bir kadın da darbedilirken, olayın görüntüleri kaydedildi. Aile, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Adana'da çocuğunun topunu almak isteyen bir aile, Conoların sopalı ve silahlı saldırısına uğradı. Telefonu da çalınan ailede hamile kadın bile darbedildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 Ağustos günü, Bayram Uyandı'nın (31) oğlu sokakta top oynarken, topu komşularının evinin bahçesine düştü. Çocuk topu istedi ancak komşu topu vermeyince, çocuk babasına haber verdi. Uyandı, aşağı gelip topu almak istediğinde komşu kadın topu vermedi. Bunun üzerine Uyandı, bahçeye girip topu aldı. Komşu kadın bağırarak taciz edildiğini söyleyince, Uyandı da çocuğunu da alıp eve götürdü. Bir süre sonra kadının kocası Uyandı'nın evine gelip onu tehdit edip bütün akrabalarını çağırdı. Kamyonetle çok sayıda insan ellerinde sopa ve silahla sokağa geldi.

Uyandı'yı kamyonet ile köşeye sıkıştıran şahıslar sopalarla darbetmek istedi. Bu sırada Uyandı'nın kardeşi Yusuf Uyandı (22) araya girerek ağabeyinin darbedilmesini önledi. Ancak kendisi de sopa darbesiyle kolundan yaralandı. Uyandı'nın hamile eşi de "Ben hamileyim dokunmayın" demesine rağmen sopayla darbedildi. Uyandı ailesi Conolara karşı koyamayarak evlerine kaçıp canlarını zor kurtardı. Bu sırada Bayram Uyandı telefonunu düşürdü. Düşen telefonunu Conolardan bir kadın alıp götürdü bir daha da vermedi. Uyandı ailesi polise şikayette bulundu. Polis mahalleye gelip kavgaya karışanları gözaltına aldı. Ancak şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bayram Uyandı, oğlunun bahçeye giden topunu istedikleri için suçlandıklarını söyleyerek, "Oğlumun topunu istedim beni tacizle suçladılar. Daha sonra bütün aileyi çağırıp bize saldırdılar. Hamile eşimi bile darbedip düşen telefonumu çaldılar. Hamile eşime silah çektiler. Ben devletime sığınıyorum bu aileden şikayetçiyim" dedi.

Yusuf Uyandı ise ağabeyini korumak isterken kolundan yaralandığını, bir top yüzünden bütün sülalenin kendilerine saldırdığını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

bu ülkede bir temizlik şart....

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