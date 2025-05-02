Adana'da Tırda 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Tırda 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis ekipleri, şüpheli bir tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin buldu. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia ettiler.

Adana'da polis ekipleri tarafından bir tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüpheli bir tırı durdurdu. Dorsesi brandayla kapatılan araçta, narkotik dedektör köpeği 'Oscar'ın tepki verdiği poşet açıldığında 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, yalnızca aralarında borç meselesini konuşmak üzere bir araya geldiklerini öne süren 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.