Adana'da Telefon Tartışması Kavgaya Dönüştü

Adana'da Telefon Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Adana'da bir kişinin telefonunu geri almak isteyen genç, bulunduğu yerde başka birinin boğazını sıkarak tartışmaya neden oldu. İftiraya uğradığını savunan genç, telefon satışına yönelik bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Adana'da bulvarda bir kişiyi yere yatırıp boğazını sıkan genç kendisine iftira atıldığını savunarak, "Ben kimseyi taciz etmedim. Ben telefon satarım. O şahıs benden iki telefon alıp parasın vermedi. Telefonlarımı geri almak için boğazını sıktım" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Temmuz günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Serdar Pamuk (29), telefonunu aldığını öne sürdüğü Özgür Dolaş'ın bulvarda boğazını sıktı. Bu durum ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Boğazı sıkılan Özgür Dolaş, olayın çok yanlış anlaşıldığını belirterek şahsın şortlu kızların fotoğrafını çektiği için yaşandığını öne sürmüştü. Tacizle suçlanan Serdar Pamuk ise olayla ilgili açıklama yaptı. Kimsenin fotoğrafını çekmediğini savunan Pamuk, "Ben telefon satarım. Bu şahıs benim yanıma geldi. İki tane cep telefonu aldı. Daha sonra eşinin AVM'de olduğunu parayı ondan alıp IBAN'a atacağını söyledi. Ben IBAN kabul etmedim beraber taksi ile AVM'ye giderken telefonları pantolonunun içine koydu. Israrla parayı istememe rağmen vermemek için direndi. Ben de taksiden indirip boğazını sıkıp telefonları almak isteyince böyle bir görüntü ortaya çıktı. Hem benim telefonlarımı çalmaya çalıştı hem de bana iftira attı. Onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ben Adana'da tanınan bilinen bir esnafım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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