Adana'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonunda 2 Tutuklama

Adana'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonunda 2 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen operasyonda tefecilik ve silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. İş yerinde ruhsatsız tabancalar ve kredi kartları ele geçirildi.

Adana'da tefecilik ve silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da tefecilik ve silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İşyerinde ruhsatsız tabancalar ve kredi kartları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve silah ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adeta cephaneliği andıran iş yerinde yapılan aramada ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet mermi,48 adet POS cihazı, 24 adet kredi kartı, 347 adet ödeme fişi, 4 adet kaşe, 45 adet noter mühürlü evrak, 7 adet vekaletname, 3 adet ajanda ve 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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