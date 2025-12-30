Haberler

Vurup hastaneye götürdükleri genç öldü, kaçan katil ile arkadaşları yakalanıp tutuklandı

Adana'da çıkardıkları tartışma sonucu bir genci silahla vuran F.B. ve ona yardım eden 4 kişi tutuklandı. Olayın, 4 ay önceki bir darp olayı nedeniyle başladığı öğrenildi.

Adana'da bir genci çıkan tartışmada silahla vuran, ardından götürdükleri hastanede ölmesiyle kaçan şahıs polis tarafından yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, olayın 4 ay önce yaşanan darp nedeniyle başlayan husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Aralık 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Arslandağ (21) yaklaşık 4 ay önce F.B.'yi (29) arkadaşlarıyla birlikte darbetti. Aradan geçen sürenin ardından F.B., arkadaşları Ö.F. (26), B.Y. (21) ve B.K. (23) ile birlikte Arslandağ'ın yaşadığı apartmanın önüne geldi. Bu sırada Arslandağ eve geldiği anda taraflar karşılaştı. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.B., tabanca ile ateş açtı. Arslandağ kanlar içerisinde yere yığıldı. F.B., yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte ağır yaralanan Arslandağ'ı özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslandağ hayatını kaybetti. Olayın ardından F.B., tanıdığı E.D.'yi (40) arayarak kendisini hastane yakınından aldırıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanede bulunan olayla bağlantılı 3 şahsı gözaltına aldı. Cinayet zanlısı F.B. ile kaçmasına yardımcı olan E.D. ise Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yakalandı.

F.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "4 ay önce beni durduk yere dövdüler, zoruma gitti. Sosyal medyada benim hakkımda hakaret ettiklerini gördüm. Evine konuşmak için gittim. Veli bana bıçak çekti, ben de kendimi korumak için ateş açtım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

