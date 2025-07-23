Adana'da Taksi Sürücüleri Silahlı Saldırıya Uğradı

Adana'da Taksi Sürücüleri Silahlı Saldırıya Uğradı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde iki taksi sürücüsü, tartıştıkları bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana'da iki taksi sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi taksi durağına gelip, taksi şoförü F.P. (43) ve F.T. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği belirlenemeyen şüpheli her iki taksi sürücüsüne de tabanca ile ateş açıp kaçtı. Ayaklarından yaralanan şoförler kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Her iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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