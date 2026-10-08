Adana'da TAG otoyolunda seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Adana'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç hurda yığınına döndü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tırdan dumanların çıkması üzerine sürücü tırı yolun sağına çekti. Ardından araçtan indi. Daha sonra tır bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Ancak tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı