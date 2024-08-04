Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek bir ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesinde Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ceset kanaldan çıkartıldı
İtfaiye ve dalgıç polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ADANA