Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesinde Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ceset kanaldan çıkartıldı

İtfaiye ve dalgıç polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ADANA