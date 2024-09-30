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Adana'da Sulama Kanalında Çürümüş Ceset Bulundu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine giden sualtı polisleri, cesedi kanaldan çıkardı. Kimlik tespiti için otopsi bekleniyor.

Sulama kanalında çürümüş ceset bulundu

ADANA - Adana'da sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yürüyen vatandaşlar sulama kanlında ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri cesedi kanal içerisinden çıkarttı.

Çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Adana'da Sulama Kanalında Çürümüş Ceset Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

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