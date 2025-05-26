Adana'da Sulama Kanalında Can Pazarı: İki Kişi Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalında Can Pazarı: İki Kişi Kurtarıldı
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Adana'nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına düşen cipten çıkan iki kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi kurtarıldı

ADANA - Adana'da sulama kanalına düşen cipten çıkıp kanalda sürüklenen iki kişi vatandaşlar tarafından kutarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiya göre sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan iki kişi akıntı nedeniyle suda sürüklenmeye başladı. Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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