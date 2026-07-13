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Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş

Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
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Adana'da yeni alınan otomobili denemek için yola çıkan aile, sulama kanalına devrildi. Kazada anne Makbule T. ve oğlu Mehmet T. hayatını kaybetti, baba ve kızı yaralandı.

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazanın ailenin kısa süre önce satın aldığı otomobili denemek amacıyla çıktığı yolculuk sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tarım işçisi Makbule T. (28), eşi Dursun T.'nin (35) kısa süre önce satın aldığı otomobili kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sulama kanalına devrilen araçtaki Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Dursun T. ile çiftin kız çocukları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Makbule T. ile oğlu Mehmet T.'nin cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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