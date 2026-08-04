Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen bir kişi, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarındaki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Abdulkadir D. suya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda şahıs, suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre ileride, 2 metre derinlikte su altında hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan şahıs, olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkadir D., ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı