Adana'da Suç Örgütüne Operasyon: 207 Kişi Tutuklandı

Adana'da 207 kişinin tutuklandığı "Bayğara" suç örgütünün tehdit ettikleri mağdurların araçlarına GPS cihazı yerleştirerek eylem planlandıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 9'u kadın 286 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 286 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 207'si tutuklanırken 69'u adli kontrol şartıyla 10 kişi de savcılıktan serbest kaldı.

GPS'le eylem planlamışlar

KOM polisleri suç örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, tehdit edip söz geçiremedikleri mağdurların araçlarına GPS (Küresel Konumlama Sistemi) cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Örgüt üyeleri, ismi açıklanmayan bir hedef kişinin motosikletine takip cihazı takarak, eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. 4 örgüt üyesinin ismi açıklanmayan hedefe eylem yapacağı sırada KOM polisleri tarafından yakalandığı öğrenildi. - ADANA