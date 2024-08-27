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Adana'da su kuyusuna giren iki kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren Bilal Arkın ve Eyüp Bircan'ın hayatını kaybetmesinin sebebi, pompaya su gelmemesi olduğu öğrenildi. İki kişinin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin hayatını kaybetmesinin sebebinin pompaya su gelmemesi olduğu öğrenildi.

Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda su kuyusuna giren Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan (60) hayatını kaybetmişti. Kuyudan cansız bedenleri çıkartılan iki kişi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından Arkın ve Bircan'ın cansız bedenleri yakınlarına verildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldü.

Olayın detayları ortaya çıktı

Bilal Arkın ile Eyüp Bircan su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmek istedi ancak su çıkmayınca kuyuya girip jeneratör çalıştırdı. Arkın, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmayınca Bircan da kuyuya girdi ama o da kuyudan çıkamadı. Su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun yanına gelen yakınlarının onları kuyuda hareketsiz halde görmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler Arkın ve Bircan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bircan ve Arkın'ın ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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