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Adana'da su kuyusuna giren iki kişi çıkamadı

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Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişi bir daha çıkamadı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişi bir daha çıkamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çokça mevkiinde bir kişi su kuyusuna girdi. Ancak bir daha çıkmadı. Bunun üzerine arkadaşı da onu kurtarma için kuyuya girdi. Ancak o da kuyudan çıkamadı.

İtfaiye ekipleri kuyuya girip çıkamayan Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan'ı çıkarmak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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