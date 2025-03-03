Adana'da sokak ortasında iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da bir kişi, tartıştığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası, Azat T. isimli zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı. Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Azat T. daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa