Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pozantı ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen M.Ö. ve K.Ç. adlı iki şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay Y.G'nin bir dinlenme tesisinde yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yaptığı araştırmada zanlı M.Ö. ve ona yardım eden K.Ç.'yi tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, Y.G'nin bindiği yolcu otobüsünü takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz

Eurovision'da ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.