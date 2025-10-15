Adana'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay Y.G'nin bir dinlenme tesisinde yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yaptığı araştırmada zanlı M.Ö. ve ona yardım eden K.Ç.'yi tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, Y.G'nin bindiği yolcu otobüsünü takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA