Haberler

Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir sitede sırtından vurulan kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı saldırıda sırtından vurulan şahıs ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri 1001 Ada Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. sırtından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ö.G., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan B.A. isimli şüphelinin, 34 BYB 856 plakalı ve M.E. idaresindeki araçla bölgeden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin takibi sonucu araç durdurulurken, B.A.'nın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı belirtildi. Araç sürücüsü M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan şüpheli B.A.'nın ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı aramada tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Otobüsten inmesiyle felaketi yaşaması bir oldu, anında gözden kayboldu
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama

İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' hakkında ilk açıklama
Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Kan donduran olay! Aile kavgası vahşetle bitti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı