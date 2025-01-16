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Adana'da Silahlı Kavga: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Kavga: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kardeş ve yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Adana'da iki kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgada yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan Serdar ile Umut Akipa ve Ferhat Ay tabancayla vurulmuştu. Kardeşlerden Umut Akipa olay yerinde ölmüş diğer yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Serdar Akipa da hastanede gece hayatını kaybetmişti. Diğer yaralı Ferhat Ay ise bugün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akipa kardeşlerin ve Ferhat Ay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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