Adana’da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'da çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Hasan Efe G.'nin (20) tabancayla ateş açması sonucu kurşunlar Selahattin Onmaz'a (19) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı