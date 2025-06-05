Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Adana'da Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çelik yelek, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Adana'da çelik yelek ve silahlar ele geçirildi

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çelik yelek ile 11 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinden desteğiyle yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet çelik yelek, 83 adet mermi ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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