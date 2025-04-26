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Adana'da Şiddetli Yağmur Sonrası Yol Çöktü, Araç Düşmekten Kurtuldu

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Adana'da etkili olan şiddetli yağmur sonucu bir yol çöktü. Baba ve oğlunu taşıyan araç, düşmekten son anda yaptığı manevra ile kurtuldu. Olayda, çevredeki insanların yardımıyla sürücü ve oğlu aracın içinden çıkartıldı.

Adana'da yol çöktü, araç düşmekten son anda kurtuldu

ADANA - Adana'da şiddetli yağmur sonucu yol çöktü, baba ile oğlunun bulunduğu araç içinde düşmekten son anda kurtuldu.

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış, Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81162 sokakta yol çöktü. Bu sırada 01 AHV 019 plakalı ticari aracıyla giden Murat Özenir, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Aracın tekeri ise çukurda kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Özenir ve 14 yaşındaki oğlu araçtan çıkartıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken tekeri çukura düşen araç çekiciyle kurtarıldı.

"Burası daha öncede çökmüş, önlem alınması lazım"

Yaşananları anlatan Murat Özenir, "Biranda yol çöktü. Manevra yapıp kurtuldum ama tekerim çukura girdi. Yanımda evladım vardı çok korktum. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Burası daha öncede çökmüş, önlem alınması lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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