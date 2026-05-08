Seyhan Nehri'nde can pazarı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın itfaiye ekippleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın dengesini yitirip Seyhan Nehrine düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını vatandaşlar fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadın nehirden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADANA

