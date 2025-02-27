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Adana'da Sanko Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı

Adana'da Sanko Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı
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Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda bulunan Thor Monadıc adlı kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sako Limanı'nda meydana geldi. Thor Monadıc isimli plastik hammadde yüklü kuru yük gemisi hangardayken bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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