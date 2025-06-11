Adana'da Saman Balyası Yüklü Araç Yangını

Adana'da Saman Balyası Yüklü Araç Yangını
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Adana'nın Feke-Kozan Karayolu'nda saman balyası yüklü bir ticari araç, balatalardan alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek yardım talep etti. Olay yerine gelen orman ekipleri yangına müdahale etti, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da saman balyası yüklü araç alev alev yandı.

Olay, Feke- Kozan Karayolu Suluhan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 01 AYJ 072 ticari araç, ilk belirlemelere göre balatalardan alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek, 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen bölgeye yakın orman ekipleri yanan araca müdahale etti. Söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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