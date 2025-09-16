Adana'da Sahte Bandrollü 5.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir tırda sahte bandrollü 5 milyon 500 bin makaron ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir tırı takibe aldı. Belirlenen noktada durdurulan tırda yapılan aramada sahte bandrollü 5 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA
