Adana'yı sağanak yağış vurdu, yollar göle döndü

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde birçok cadde ve bulvar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi adeta nehre dönerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Çukurova ilçesinde bulunan Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı girişinde ise sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle bazı noktalarda rögarların taştığı görülürken, ekiplerin su tahliye çalışması yaptığı öğrenildi. Meteorolojinin kentte yağışların aralıklarla devam edeceği yönündeki uyarısı sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
