Adana'da Ruhsatsız Kahvehane Operasyonu: Kumar ve Hayvana Eziyet Suçlaması

Adana'da Ruhsatsız Kahvehane Operasyonu: Kumar ve Hayvana Eziyet Suçlaması
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Adana'da sivil polislerin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi. Kumar oynayan 5 kişiye 46 bin TL ceza kesilirken, kahvehane mühürlendi ve horozlar barınağa teslim edildi.

Adana'da sivil polisler, ruhsatsız bir kahvehaneye müşteri gibi girdi, horoz dövüşünü kayda aldıktan sonra operasyon yaptı. Kumar oynayanlara 46 bin TL ceza yazıldı, kahve mühürlendi, horozlara el konulup barınağa teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı yönünde bilgi aldı. Araştırma yapan polis, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehaneyi belirledi. Sivil polisler bunun üzerine içeri müşteri gibi girdi, dövüştürülen horozları görüntüledi. Ardından dışarıda hazır bekleyen ekiplerin desteğiyle kahvehaneye baskın yapıldı.

İş yeri sahibi M.Y. (71) hakkında kumar oynanması için yer temin etmek, kumar oynatmak ve hayvana eziyet suçlarından adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası kesildi.

Dövüştürülen 2 horoza el konularak, hayvan barınağına teslim edildi, kahvehane ise mühürlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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