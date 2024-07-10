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Adana'da Polislerden Rekor Silah Ele Geçirme Operasyonu

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Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, bir hafta içinde 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 13 ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca ve diğer silah malzemeleri de bulundu.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler kendi rekorlarını kırarak bir haftada 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma, devriye ve bekçi ekipleri yaptıkları çalışmalarda suçlulara geçit vermemeye devam ediyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kendi rekorlarını kırdı. Daha önce bir haftada 63 ruhsatsız tabanca yakalayan ekipler bu kez de 65 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

65 ruhsatsız tabancanın yanı sıra, 13 adet ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 75 şarjör, 1 tabanca kabzası, 2 tabanca namlusu, 5 tabanca iç mekanizması, 3 kelepçe ile 1 susturucu ele geçirdi.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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