Adana'da Polis Uygulamasından Kaçmak İçin Sulama Kanalına Atlayan Kişiyi Vatandaşlar Kurtardı
Adana'da bir kişi, polis uygulamasına girmemek için aracından inerek sulama kanalına atladı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsı, çevredeki vatandaşlar kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi sınırlarındaki Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı sırada, bir kişi bunu fark etti. Uygulamaya girmek istemeyen şahıs aracından inerek sulama kanalına atladı. Kanalda sürüklenmeye başlayan şahsın imdadına ise vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar suya atlayıp, boğulmak üzere olan kişiyi kurtardı.
Sudan çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ADANA
