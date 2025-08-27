Adana'da Polis Uygulamasından Kaçmak İçin Sulama Kanalına Atlayan Kişiyi Vatandaşlar Kurtardı

Adana'da bir kişi polis uygulamasına girmemek için aracından inip sulama kanalına atladı. Kanala atlayan şahsı boğulmaktan son anda vatandaşlar kurtardı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi sınırlarındaki Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı sırada, bir kişi bunu fark etti. Uygulamaya girmek istemeyen şahıs aracından inerek sulama kanalına atladı. Kanalda sürüklenmeye başlayan şahsın imdadına ise vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar suya atlayıp, boğulmak üzere olan kişiyi kurtardı.

Sudan çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ADANA