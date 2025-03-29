Adana'da Polis Ekipleri Mezarlıkta 'Sahte Hoca' Denetimi Yaptı

Polisten mezarlıkta 'sahte hoca' avı

- Adana'da cami imamıyla birlikte ekipler, mezarlıkta kafasına takke geçirip eline de Kur'an-ı Kerim alıp mezar başında dua edenleri tek tek durdurup kontrol etti

- Şu ana kadar olumsuzluk yaşanmazken ekiplerin denetimlerin devam edeceği bildirildi

ADANA - Adana'da Ramazan Bayramı arifesinde polis ekipleri mezarlıkta 'sahte hoca' avına çıktı. Cami imamıyla birlikte ekipler, mezarlıkta kafasına takke geçirip eline de Kur'an-ı Kerim alıp mezar başında dua edenleri tek tek durdurup kontrol etti.

Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşanıyor. Mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçilmesi için çalışma yapıldı. Mezarlık camisi imamı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Kafasında takke, elinde de Kur'an-ı Kerim olanlar tek tek durdurulup önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ise mezarlığa gelen vatandaşlara broşür dağıtıp sahte hocalara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bu sırada bir vatandaş, "Sahte hocalar eskiden burada hep dolaşıyordu; şu anda çok denk gelmedik ama daha önceden denk geliyorduk. Denetimler iyi oluyor" dedi.

"Kötü okuyanı mezarlıktan kovdum"

Mezarlıkta dua okuyan Ahmet Tekin, "Duanın sahtekarlığını da yapıyorlar. Ancak duanın sahtekarlığı olmaz. Bu sahte hocalar insanların hep duygusunu sömürüyor. Geçen gün bir tanesini gördüm ve öyle kötü okuyordu ki mezarlıktan kovdum" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka dua okuyan vatandaş ise, "Ben Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuyorum. Bakarak okuyorum, ezberden okunur mu" demesi dikkat çekti.

Şu ana kadar olumsuzluk yaşanmazken ekiplerin denetimlerin devam edeceği bildirildi.