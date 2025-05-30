Adana'da Polis Baskını: Dolapta AK-47 ve Silahlar Ele Geçirildi

Adana'da Polis Baskını: Dolapta AK-47 ve Silahlar Ele Geçirildi
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Adana'da bir eve düzenlenen polis baskınında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve AK-47 piyade tüfeği bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis bir eve baskın yaptı, dolapta AK-47 buldu: 3 gözaltı

ADANA - Adana'da bir eve baskın yapan polis dolapta ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros mahallesindeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine adrese operasyon yapan ekipler şüphleliler S.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.Yapılan arama çalışmasında gardırop içerisinden ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tüfek ve 49 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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