Adana'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Adana'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
Adana'nın Çukurova ilçesinde park halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının nedeni inceleniyor.

Adana'da park halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
