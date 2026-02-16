Haberler

Adana'da otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde emniyet şeridinde duran bir otomobilde, başından tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların araçtan sızan kanı fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, itfaiye kapılar kilitli olduğu için aracın içine camları kırarak girebildi. Hayatını kaybeden şahsın kimlik bilgileri ile araç sahibinin bilgilerinin uyuşmaması, olayın üzerindeki şüpheleri artırdı.

KAN İZLERİNİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde duran 01 BUM 32 plakalı otomobilden kan aktığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

ARAÇ CAMI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilin kapılarının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Camı kırarak araç içine giren ekipler, sürücü koltuğundaki kişiye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün başından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, tüfeğin araç içerisinde bulunduğu tespit edildi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz netlik kazanmazken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Öte yandan, otomobilin sahibi ile araçta ölü bulunan kişinin kimlik bilgilerinin uyuşmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

