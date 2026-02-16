Adana'da otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde park halindeki bir otomobilde, bir kişi başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Araçtaki kan izlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, hayatını kaybeden kişinin kimliği ile araç sahibinin bilgilerinin uyuşmadığı belirlendi.

KAN İZLERİNİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde duran 01 BUM 32 plakalı otomobilden kan aktığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ARAÇ CAMI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilin kapılarının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Camı kırarak araç içine giren ekipler, sürücü koltuğundaki kişiye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün başından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, tüfeğin araç içerisinde bulunduğu tespit edildi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz netlik kazanmazken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Öte yandan, otomobilin sahibi ile araçta ölü bulunan kişinin kimlik bilgilerinin uyuşmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı.