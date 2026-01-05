Haberler

Adana'da otoyolda trafik kazası : 1 ölü

Adana'da otoyolda trafik kazası : 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Seriner'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı