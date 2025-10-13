Adana'da Otoyolda Et Yüklü Tır Dorsesi Yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde et yüklü bir tır dorsesi yangına sebep oldu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis güvenlik önlemleri aldı ve yangın otoyolda uzun kuyruklara neden oldu.
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda et yüklü tır dorsesi yandı.
Yangın, gece saatlerinde Pozantı-Adana otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen et yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa