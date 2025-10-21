Haberler

Adana'da Otomobilinde Ölü Bulunan Kişide Darp İzleri Tespit Edildi

Adana'da Otomobilinde Ölü Bulunan Kişide Darp İzleri Tespit Edildi
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilinde ölü bulunan İlyas Ünalan'da yapılan ilk incelemede darp izlerine rastlandı. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Adana'da yol ortasında bir kişi otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede ölen kişide darp izlerine rastlanırken, cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlyas Ünalan (54) aracıyla seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın öldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilke incelemede Ünalan'da darp izine rastladı. Ünalan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölümün darp kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
