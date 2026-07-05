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Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü Mert Müldür hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Müldür yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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