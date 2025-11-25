Haberler

Adana'da Otomobil Kazası: Dolmuşa ve Motosikletlere Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobil, trafikte ağır ilerleyen dolmuşa ve kaldırımda park halindeki 3 tekerli motosikletlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı ve olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Adana'da otomobil, önce önündeki dolmuşa, ardından kaldırımdaki 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Kazada yaralanmaz olmazken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geçmek isterken önce dolmuşa ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve araç kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.