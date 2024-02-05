Adana'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde Suzuki marka otomobil ile Ford marka kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tavşantepe Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. İddiaya göre Bekir Taşyürek, 01 ACM 753 plakalı Ford marka kamyonet ile Aykut Al yönetimindeki 33 FN 443 plakalı Suzuki marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sürücü Aykut Al'ı Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Trafik kazası ile ilgili polisler inceleme başlattı. - ADANA