Adana'da evin duvarına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinden kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Mustafa Faik Üstün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.T., sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 01 AOK 003 plakalı Volkswagen marka otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarpıp takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan K.T., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı