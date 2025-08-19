Adana'da Oto Yıkamacıda 27 Adet Sahte Plaka Ele Geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen baskında 27 adet sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve polis, plakaların kullanım amacını belirlemek için çalışma başlattı.

Adana'da bir oto yıkamacıda, 27 adet sahte plaka ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir oto yıkamacıda sahte plakalar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan arama çalışmalarında 27 adet sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis ele geçirilen plakalarının hangi amaçla kullanacağına ve bir suça karışıp karışmadığının tespiti için çalışma yaptığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
