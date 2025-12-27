Hızla gelen araç, yola çıkan otomobile çarptı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yıkamacıdan yola çıkan otomobile hızla gelen aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 3 gün önce Tufanbeyli ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama servisinden geri geri çıkan bir otomobile ana yoldan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yola doğru çıktığı sırada diğer aracın hızla gelip çarpması ile kenarda duran vatandaşların kaçışması yer aldı.

Maddi hasarla atlatılan kazanın görüntüleri hız ve dikkatsizliği gözler önüne serdi. - ADANA