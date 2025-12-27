Haberler

Hızla gelen araç, yola çıkan otomobile çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tufanbeyli ilçesinde oto yıkama servisinden geri geri çıkan araca, ana yoldan hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını ortaya koydu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yıkamacıdan yola çıkan otomobile hızla gelen aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 3 gün önce Tufanbeyli ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama servisinden geri geri çıkan bir otomobile ana yoldan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yola doğru çıktığı sırada diğer aracın hızla gelip çarpması ile kenarda duran vatandaşların kaçışması yer aldı.

Maddi hasarla atlatılan kazanın görüntüleri hız ve dikkatsizliği gözler önüne serdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

Düğününüze gelenleri uyarın, bunu yapanlar yıllarca hapiste kalacak
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak