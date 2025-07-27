Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangına neden oldukları düşünülen 3 kişi tutuklandı. Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları yangın konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Adana'nın Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, yangına sebep olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, 'Yeşil Vatan Kahramanları"nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı" denildi.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şöyle devam etti:

"Ateş yakmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım. Duman ya da ateş gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Millet, devlet, vatan nöbetindeyiz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu

Alevler hızla kara yoluna geldi, makam araçları son anda kurtarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur

Aziz Yıldırım'dan Koç'a olay tehdit: Açıklarsam ayıp olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.