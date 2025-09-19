Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Su Tankeri Devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangın bölgesinden dönen bir su tankeri ise devrildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşkaya mevkiinde gece saatlerinde şiddetli fırtına ile birlikte orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında su taşıyan bir tanker ise dönüş yolunda devrildi. Kazada yaralanan olmadı. - ADANA