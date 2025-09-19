Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Su Tankeri Devrildi
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dönen bir su tankeri devrildi. Olayda yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşkaya mevkiinde gece saatlerinde şiddetli fırtına ile birlikte orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında su taşıyan bir tanker ise dönüş yolunda devrildi. Kazada yaralanan olmadı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa