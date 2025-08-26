Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Güzpınarı Mahallesi'nde çıktı ve kısa sürede söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Güzpınarı Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgedeki engebeli arazi şartlarına rağmen karadan ekipler ulaştı.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler daha fazla yayılmadan çevresi sarılarak kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.