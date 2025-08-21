Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 helikopter, 2 uçak ile karadan 20 ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
