Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Son 5 gün içinde 4 kez yangın çıkması dikkat çekti.

Adana'da çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede son 5 günde 4 kez orman yangını çıktığı öğrenildi.

Yangın, İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye ormana bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Son 5 gün içerisinde bölgede 4'üncü kez orman yangını çıktığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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