Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Elifçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Elifçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Elifçiler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevlerin çevreye sıçraması önlenirken yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı

İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.