Vali Köşger: 'Adana'da kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü'

Adana'da geçen yıl 32 çeteye operasyon yapılarak 634 şüphelinin tutuklandığını, organize suç örgütlerinin suçtan elde ettiği 1 milyar 322 milyon TL değerinde mal varlıklarına da el konulduğunu belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü. Bu gelinen nokta istediğimiz bir nokta değil. Daha iyi bir noktaya getirilmesi için çabamız devam ediyor" dedi.

Adana Valiliği'nde yapılan İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısında kentte 2025 yılı ile 2024 yılı arasında asayiş verilerinin karşılaştırması yapıldı. Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'de katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "Geçtiğimiz yıl terör örgütlerine yönelik 248 operasyonda 29 kişi tutuklanırken, bu yıl 311 operasyonda 43 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda 3 terör eylemi de engellendi. Terörle mücadele ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi. Bu konudaki mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde devam edecek " ifadelerini kullandı.

"Kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü"

Suç verilerinde azalma olduğunu belirten Vali Köşger, "Kişilere karşı işlenen suçlarda konut dokunulmazlığının ihlali 150'den 131'e düştü. Kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü. Adana'da 2023'te 127 cinayet işlendi. Bu gelinen nokta istediğimiz bir nokta değil. Daha iyi bir noktaya getirilmesi için çabamız devam ediyor. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 141'den 148'e yükseldi. Cinsel taciz 230'dan 194'e, cinsel istismar 563'ten 534'e, cinsel saldırı ise 195'ten 177'ye düşmüş durumda. Kasten yaralama 7 bin 994'ten 7 bin 988'e, hakaret bin 624'ten bin 715'e, tehdit ise 7 bin 154'ten 7 bin 191'e yükseldi. Tüm olayları değerlendirdiğimizde olay sayısı yükseliyor ama insanların canlarıyla ilgili olaylarda ciddi bir düşüş var. Bunu sürdürmek için gereken tedbirleri alıyoruz. Otodan hırsızlık olayları 492'den 249'a, kapkaç 28'den 14'e, yankesicilik 46'dan 25'e, motosiklet hırsızlığı 743'ten 396'ya, oto hırsızlığı ise 79'dan 50'ye düşmüş durumda. Evden hırsızlık olaylarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanmış, olay sayısı 844'ten 631'e geriledi. İş yeri ver kurumdan hırsızlık olayı 549'dan 500'e, gasp ve yağma 498'den 447'ye, dolandırıcılıkta ise bin 43'ten bin 21'e düştü. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranı yükselmiş durumda. Bu da sevindirici bir şey" diye konuştu.

"2025'de 32 çeteye operasyon yapıldı, 634 kişi tutuklandı"

Kentteki organize suç örgütleriyle polisin mücadelesinin kararlıkla devam ettiğini dile getiren Köşger, "Operasyon sayısı bir önceki yıl 62 iken, bu yıl 69'a yükselmiş. Gözaltı sayısı 224'ten bin 227'ye çıkmış. Tutuklama sayısı ise 559'dan 634'e yükselmiş. Çökertilen organize suç örgütü sayısı ise 28 iken, 2025'te 32'ye ulaşmış durumda. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 102 milyon lira değerindeki mal varlığına el konurken, 2025'te bu rakam 1 milyar 322 milyon lira olmuş" şeklinde konuştu.

"Konteyner kentte sığınması sayısı 2 bin 700'e geriledi"

Sığınmacılarının ülkelerine hız kesmeden döndüğüne de dikkat çeken Vali Köşger, "Adana'daki konteyner kentteki nüfus 11 binden, 2 bin 700'e gerilemiş durumda. Bu kişiler de engelli ve özel bireyler. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 211 binden 177 bine düşmüş durumda. Bakıldığında 34 binlik bir gerileme var. Suriye'deki iç güvenlik, huzur ve devletin varlığı kendini hissettirmeye başladığı sürece bu rakamların hızla düşeceğini tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA